Beursblog: KLM keldert 21%, Snap onderuit op rode beurzen VS

Beleggers in de VS schrikken vooral van een stevige winstwaarschuwing van Snap. Het moederconcern van Snapchat wordt fors afgestraft door beleggers, getuige een koersdreun van ruim 40%. Met nog bijna twee uren te gaan, staat techbeurs Nasdaq ruim 2% in het rood.

