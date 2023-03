Premium Het beste van De Telegraaf

Hardrijder eist schadevergoeding na veroorzaken ongeluk

Door Pieter van Erven Dorens

Uit metingen van de politie bleek dat de snelheid bij de botsing ongeveer 85 km p/u was. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een motorrijder racete met 131 km per uur door een straat waar een maximumsnelheid van 50 km per uur gold. Daarbij kwam hij zwaar in botsing met een persoon op een Vespa-scooter. De motorrijder eiste bij de rechter een schadevergoeding voor zijn eigen letselschade omdat hij voorrang had.