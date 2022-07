Premium Het beste van De Telegraaf

Tegen de stroom in: Zonder ervaring kindersneakers verkopen: ’Met advies versla je onlineconcurrentie’

Amersfoort - Kinderschoenenzaak Shoeterz is al jaren een begrip in Amersfoort. Het bericht dat de eigenaar na 16 jaar ging stoppen werd niet alleen betreurd door klanten. Lokale winkeliers en ondernemers vreesden leegstand of de komst van wéér een filiaal van een keten. Die vrees bleek ongegrond. Sinds maart 2021 is de zaak in handen van de 27-jarige Fleur Kreikamp.