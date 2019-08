Nieuwe topman kan aan de slag bij DPA

Winter stond sinds 2011 aan het roer van de onderneming. Van Mameren studeerde technische natuurkunde en begon zijn loopbaan bij Pink Elephant, dat later PinkRoccade werd. Daar leverde hij onder meer een bijdrage aan de integratie met Getronics in 2005. Daarna werd hij eindverantwoordelijk voor de consulting business unit van Getronics. In 2010 werd hij eindverantwoordelijk voor KPN Consulting.

Het directieteam van DPA bestaat naast Van Mameren verder uit financieel eindverantwoordelijke Désirée Theyse.