Spannend jaar beleggers: strijd om Witte Huis en landing van economie

Amsterdam - Kunnen beleggers zich na het prachtig verlopen 2023 opmaken voor opnieuw een positief jaar of komen er onverwachtse gebeurtenissen om de hoek kijken die de markten gaan raken? Wat betekent een terugkeer van Trump in het Witte Huis en ligt er nog een recessie in het verschiet? En wat gaat de Bitcoin doen, na de stijging tot boven de $45.000?

© ANP /HH Former president Donald Trump