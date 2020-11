Topman Pfizer verkoopt aandelen na vaccinrally

Market Insider meldt dat Bourla gemiddeld $41,94 per aandeel kreeg, ofwel 15% meer dan de slotkoers van een dag eerder en nagenoeg het hoogste niveau van dit jaar. Inmiddels is de koers tot ongeveer $38,40 teruggevallen. Met zijn pakket van 132.508 aandelen streek de topman $5,6 miljoen op.

De verkoop was overigens al in augustus gepland, zo blijkt uit een document. Pfizer bevestigt dat het beleid is dat grootaandeelhouders en insiders orders doorgeven die op een latere dag worden uitgevoerd.