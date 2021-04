Nederland krijgt pluim van kredietbeoordelaar

De prognose voor de komende tijd is volgens Fitch ook stabiel. Een snelle aanpassing van het kredietoordeel ligt dus niet in de lijn der verwachting.

Fitch wijst onder meer op de open economie van Nederland die bovendien flexibel is en veel waarde toevoegt. Ook wordt ons land volgens het ratingbureau effectief geleid. Door de extra uitgaven om de economie door de coronacrisis te helpen is de schuldenpositie wel toegenomen, maar Nederland heeft een geschiedenis van solide financieel beleid en er zijn al plannen om vanaf 2022 de staatsschuld weer in het gareel te brengen, schrijft Fitch.

De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7 procent, wat relatief beperkt is in vergelijking met de afname van 6,6 procent in de eurozone en 4,9 procent in Duitsland. Fitch meent dat dit grotendeels te danken is aan de flexibiliteit van de Nederlandse economie en de effectiviteit van de maatregelen die de regering heeft genomen.

De kredietbeoordelaar verwacht een economische groei van 3,3 procent dit jaar en 3,4 procent in 2022. Door de huidige coronasituatie komt het merendeel van die groei pas in de tweede jaarhelft tot uiting. Eind dit jaar zou de economie weer op het niveau van voor de pandemie moeten zijn. Wel kan de werkloosheid wat oplopen als later dit jaar steunmaatregelen als de NOW-regeling wegvallen.

Wel geeft de politieke situatie wat onzekerheid. Fitch sluit niet uit dat er door de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen een langdurige formatie nodig is. Desondanks zou dat een goed beheer van de pandemie en de economie niet moeten hinderen. De kredietbeoordelaar verwacht dat ook een volgende regering op middellange termijn de tekorten en staatsschuld beperkt wil houden.