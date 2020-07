In totaal worden er 5000 banen geschrapt bij KLM Ⓒ Foto HH / Robin Utrecht Air France-KLM 3.489 -2.35 %

Amstelveen - De vloot staat nog steeds grotendeels geparkeerd op Schiphol en in de gangen op het hoofdkantoor van KLM is het rond lunchtijd muisstil. Corona heeft de luchtvaartmaatschappij vleugellam gemaakt, maar vrijdag is dan eindelijk duidelijk hoeveel mensen er moeten vertrekken.