Update: net geen verlof, wel gezond zoontje

Remons vrouw was op 10 juli pas uitgerekend. Zondag 28 juni werd de bevalling echter in gang gezet. „Het kan heel snel gaan of nog een paar dagen duren, we weten het niet”, zei de aanstaande vader daar toen over.

Nét te vroeg

Als het kindje pas na woensdag 00.00 uur geboren zou worden, zou Remon vijf weken verlof kunnen opnemen, tegen 70% van zijn salaris. Het werd een kleine vier en een half uur eerder: iets na half acht dinsdagavond zag de kleine James Rae Bianco het levenslicht.

Nu heeft Remon alleen recht op vijf dagen geboorteverlof. Geen enorm drama, want hij had al drie weken vakantie opgenomen in de zomer. „Hij is net te vroeg, maar we zijn supertrots”, zeggen de blije ouders.