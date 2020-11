‘De strijd om KLM gaat nu pas echt beginnen’

De strijd binnen KLM is afgewend, maar de strijd om KLM moet nog losbarsten. De toegezegde noodsteun van 3,4 miljard euro geeft de luchtvaartmaatschappij wat lucht, maar de vraag is voor hoelang. In de podcast ’Kwestie van Centen’ zoomen Martin Visser, Yteke de Jong en Herman Stam uitgebreid in op de pilotenrel die deze week tot een kookpunt kwam.