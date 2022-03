Extreem verslavende pijnstillers: bedrijf schikt voor $6 miljard

Een nabestaande van de opiaten-epidemie protesteert voor het ministerie van Justitie in de VS. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Leden van de miljardairsfamilie Sackler hebben een schikking getroffen met een aantal Amerikaanse staten. De eigenaars van pijnstillerfabrikant Purdue Pharma betalen acht staten en het District of Columbia in totaal 6 miljard dollar (€5,4 miljard) voor hun rol in de zogeheten opiatencrisis. Purdue verkocht jarenlang op grote schaal de pijnstiller OxyContin, die veel gelijkenissen vertoont met heroïne.