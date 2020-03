Column: Er is nog ruimte voor hoop!

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, pleit voor het zoveel mogelijk testen op het coronavirus. Ⓒ REUTERS

Corona, corona, en nog eens corona. Je wordt er bijna moedeloos van! Ook in de financiële wereld gaat het natuurlijk nergens anders meer over. Want hoe groot gaat die economische schade nou zijn? Niemand die het weet.