Experts: deze veranderingen zullen ook ná corona blijven

De coronacrisis schopt ons hele leven door de war. Plots doen we dingen (gedwongen) anders. We werken massaal thuis, laten de boodschappen bezorgen, gaan niet op verre vliegvakanties, kunnen niet naar de kroeg. Welke veranderingen in de economie zijn blijvend?