'Philips groeit gestaag door'

De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van ruim 4,6 miljard euro, tegen 4,3 miljard euro een jaar terug. Dat komt neer op een autonome omzetgroei, dus exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen van 4,5 procent, wat binnen de bandbreedte van de eigen groeidoelstelling tussen de 4 en 6 procent valt. Analisten bij JPMorgan adviseren echter om niet te vroeg te juichen, aangezien het tweede kwartaal van het afgelopen jaar relatief zwak was.

Op het gebied van diagnose en behandeling, de grootste tak waaronder de medische beeldapparatuur valt, wordt naar verwachting de snelste groei behaald. Ook bij Personal Health, gericht op producten die mensen thuis gebruiken, is waarschijnlijk sprake van een stevige groei. Ook de marktvorsers bij JPMorgan verwachten dat het momentum van het eerste kwartaal doorzet. Bij Connected Care voorzien de analisten een lichte plus.

Nieuwe deals

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) wordt geraamd op 542 miljoen euro, tegen 482 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar. De operationele winstmarge zou uitkomen op 11,8 procent, tegen 11,2 procent een jaar terug. Netto houdt Philips 239 miljoen euro over. Een jaar terug resteerde er nog 186 miljoen euro onder de streep.

Dat Philips goed aan de weg timmert wordt duidelijk uit een reeks nieuwe deals. Zo installeerde het zorgtechnologieconcern een diagnosesysteem in St. Mary's Hospital in Zuid-Korea en sloot tienjarige samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen in Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook test ruimtevaartorganisatie NASA de producten van Philips om slaap van astronauten te verbeteren.

De Nederlandse onderneming legt zich steeds meer toe op overnames in het bijzonder op het vlak van medische apparatuur, zei topman Frans van Houten het afgelopen kwartaal in een interview tegen persbureau Bloomberg. Deze maand kocht Philips een Amerikaanse start-up die diensten biedt voor efficiënte communicatie met patiënten.