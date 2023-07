’Restaurant Loetje verslaat Van der Valk en McDonald’s met gemiddelde jaaromzet’

Het online en offline platform Food Inspiration besloot uit te zoeken welke restaurantketen de hoogste omzet heeft per vestiging. Alleen de ketens met minimaal tien restaurants in Nederland werden in ogenschouw genomen. Na Loetje, met een gemiddelde omzet van €4,3 miljoen per jaar, komt de gemiddelde omzet van het Van der Valk-restaurant op de smakelijke tweede plaats.

Kers op appelmoes

De jaaromzet van dit restaurant - dat jarenlang faam verwierf vanwege de kers op de appelmoes als ook de ’Tong Picasso’ - is inmiddels €4.250.000 per vestiging. Deze keten is overigens zo gesloten als een oester over de eigen cijfers, dus het horecaplatform heeft het genoteerde omzetcijfer berekend, ’exclusief logies en zaalverhuur, maar inclusief hotelontbijten in het restaurant. Dat is de calculatie die wij dus voor onze rekening nemen’, zo schrijft Food Inspiration.

Zweedse balletjes

Op de derde plaats staat het restaurant van Ikea met gemiddeld €3,5 miljoen. De Zweedse gehaktballetjes - en natuurlijk de vele andere maaltijden aldaar - zijn ook zeker wereldwijd populair. Het warenhuis zet internationaal €2,6 miljard om in de eigen restaurants (de hotdogs bij de kassa bijvoorbeeld, tellen hier niet mee).

Waarschijnlijk de burger

Op de vierde plaats staat McDonald’s met €2.750.000 per vestiging. Food Inspiration kreeg geen omzetcijfers van ’de Mac’, dus ze gingen zelf aan de slag. ’In de franchisegids noteert McDonald’s een gemiddelde ‘kale’ restaurantomzet van €2.750.000. Vermoedelijk zonder drives en koffieconcept. Daar houden we het dan maar op.’

Na deze vier grote omzetters, volgen de ketens Happy Italy, KFC, Humphrey’s, Shabu Shabu en ‘t Zusje. Direct daarna volgen onder meer Gauchos en Burger King.