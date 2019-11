Meer passagiers voor KLM

Door de groei van de capaciteit met 2,4 procent zaten vliegtuigen doorgaans iets voller dan een jaar eerder. De passagiersgroei was met name te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika.

Elbers benadrukte dat de de vrachtdivisie het moeilijk heeft. Daar was sprake van een aanzienlijke daling van volumes. Doordat de kosten oplopen en opbrengsten die onder druk blijven staan, zet KLM vooral in op kostenbesparingen, aldus Elbers.