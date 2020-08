Column: crisis leidt vooralsnog tot meer ongelijkheid

In 2017 publiceerde de Amerikaanse historicus Walter Scheidel het boek The great leveler (De grote gelijkmaker), waarin hij stelt dat economische ongelijkheid altijd een vast kenmerk van onze beschavingen is geweest. Altijd waren er kleine groepen die de macht naar zich toe wisten te trekken en rijkdom verwierven ten koste van anderen. Die rijkdom leidde weer tot meer macht. Toenemende ongelijkheid zit kennelijk in het systeem ingebakken. Dat was zo en is nog steeds zo.