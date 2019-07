'Beursgang Aziatische tak AB InBev op 19 juli'

Eerder was al bekend dat de onderneming een aanvraag voor een notering van het onderdeel had ingediend. In dat document stonden echter geen concrete details. Nu blijkt dat BBC ruim 1,6 miljard aandelen gaat aanbieden tussen de 40 Hongkong dollar en 47 Hongkong dollar per stuk. De orders zullen vanaf vandaag worden ingenomen.

Met de beursgang kan omgerekend bijna 8,7 miljard euro worden opgehaald. AB InBev, bekend van onder meer de merken Budweiser, Stella Artois en Corona, onderzocht enige tijd de notering van een minderheidsbelang van zijn Aziatische tak. De regio Azie-Pacific, met de grootste markten China en Australië, was vorig jaar goed voor 18 procent van de volumes van AB InBev en 14 procent van het onderliggende operationele resultaat. De omzet bedroeg daar bijna 8,5 miljard dollar.