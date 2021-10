’Eerlijke’ banaan 35% duurder: ’Terughoudendheid bij grote supermarkten’

Premium Het beste van De Telegraaf

Volgens Randy van Dinter en Franklin Ginus (r) is er veel mis in de bananenindustrie. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - In de bananenindustrie gaat veel mis. Retailers bedingen lage prijzen bij exporteurs, die dat gat vullen door elders in de keten te besparen. BeFrank maakt zich hard voor duurzame en sociale productie. Eenvoudig is dat niet.