Britse beurzen verliezen vaart

Dat blijkt uit de tellingen van accountant en financieel dienstverlener PwC. Het getal stelde teleur omdat er ook een serie grote bedrijfsnoteringen bij zat.

Nog altijd sloeg Londen dit eerste halfjaar voor 2 miljard Britse pond aan beursnotering aan de haak, zoals die van ticket-app Trainline en telecombedrijf Airtel Africa.

Dat was, met zestien noteringen op grote en kleine beurzen in totaal, welgeteld 42% van alle bedrijfsnoteringen op de beurs in heel Europa.

Daarmee blijft de Londense City koploper onder de grote beurzen.

’Beperkte schade brexit’

Van alle notering is de helft afkomstig van financiële bedrijven.

Opvallend in het onderzoek is dat de geopolitieke spanningen tussen de VS en China en de brexit nauwelijks impact zouden hebben gehad op de notering, aldus PwC.

Brexit maakt beleggers wat terughoudender maar de uittreding uit de EU is „een minder grote zorg”, aldus PwC.

Daarbij komt dat noteringen als Watches of Switzerland en Trainline tot de best presterende nieuwe noteringen zijn gaan behoren.

