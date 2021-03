Suez-ramp en raketaanval jagen olieprijs voor tankbeurt omhoog

Benzineprijzen aan de pomp kunnen oplopen nu het Suez-kanaal geblokkeerd wordt en aanvallen op Saoedische olie-installaties doorgaan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Prijzen van later te leveren ruwe Brent-olie, de basis van benzine aan Nederlandse tankstations, schieten vrijdag omhoog. Er is grote bezorgdheid in de markt van de meest verkochte grondstof ter wereld.