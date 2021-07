Premium Carrière

Ondanks crisis: Welzijn werknemers flink omhoog geschoten

Economische malaise en pandemie of niet: de coronacrisis heeft veel werknemers juist goed gedaan. Hun welzijn is met 12% toegenomen in coronajaar 2020. Vooral de betere balans tussen werk en privé door het thuiswerken heeft daaraan bijgedragen.