Britten willen met vouchers economie stimuleren

De krant The Guardian meldt dat er een plan ligt om volwassenen vouchers ter waarde van omgerekend €555 en kinderen ter waarde van €277 te geven om te besteden in bijvoorbeeld de horeca of de kleinhandel.

Minister van Financiën Rishi Sunak zal volgens het dagblad binnen enkele dagen het stimuleringsplan lanceren. Het zal niet mogelijk zijn met de cadeaubonnen zaken op internet aan te schaffen. Het geld moet in de handel ’van mens tot mens’ worden uitgegeven.

