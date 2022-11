Column: hoeveel belasting betaal je als je het huis van je ouders koopt?

Binnenland

Kamer wil onderzoek naar miljonairstaks

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van Rij (Financiën) gaat onderzoeken of het mogelijk is om een ’miljonairstaks’ in te voeren. D66 wil dat vast hebben klaarliggen voor ’volgende formaties’, maar coalitiegenoot VVD ziet het niet zitten.