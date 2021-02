’Risico’s supermarkt Deen voor familiebedrijf te groot’

Premium Financieel

KLM: ’intensief’ in gesprek met kabinet over sneltest

Amsterdam KLM is in ’intensief overleg’ met kabinet en RIVM over de dubbele test voor passagiers. De maatregel moet het reizen ontmoedigen, maar leidt er in de praktijk toe dat de resterende passagiers met concurrenten van KLM naar Nederland reizen.