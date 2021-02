Netflix en MGM strijden om de film over thriller GameStop

De koers van het aandeel GameStop steeg in een week tijd 1000%. Particuliere beleggers die zich verzamelden via de chatgroep WallStreetbets op social nieuwsblog Reddit slaagden erin samen de koers op te drijven.

Daarmee vielen ze de hedgefondsen aan die ’short’ zaten. Zij gokten er met beleggingsproducten op dat de koers zou dalen. In korte tijd moesten de hedgefondsen voor ruim $7 miljard aan verlies slikken.

De grote vraag is nu wie het eerste met de GameStop-film komt. MGM heeft de rechten gekocht van Ben Mezrich, auteur van The accidental billionaires over Facebook, later verfilmd als The social network.

Netflix werkt met scenarioschrijver Mark Boal, hij kreeg eerder een Oscar voor Zero dark thirty. Volgens Hollywood Reporter komt daarnaast het veel kleinere Pinky Promise met een tv-serie over de beleggershypte, met de titel To the moon.

Het aandeel GameStop keerde dinsdag langzaam terug op aarde, het zakte 60% op Wall Street.