PostNL waarschuwt voor vertraagde pakjes

Volgens het bedrijf stijgt het aantal online bestellingen in Nederland en België op dit moment sterk omdat mensen thuisblijven en winkels gesloten zijn. Door het grote aantal bestellingen, de impact van de maatregelen (zoals afstand bewaren en contactloos bezorgen) en het hogere ziekteverzuim is er daarom kans op plaatselijke vertraging bij pakketbezorging.

Meer kaarten

De postbezorging verloopt op dit moment volgens plan. Mensen sturen momenteel veel kaarten om elkaar een hart onder de riem te steken in de crisis, aldus PostNL.

„Dat wij onze post- en pakketbezorging in deze situatie kunnen voortzetten zodat de mensen thuis kunnen blijven is een enorm groot compliment aan iedereen die bij of voor ons werkt”, zei topvrouw Herna Verhagen van PostNL.