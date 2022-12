Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Zwitsers spelen met valutageheim bij inflatiestrijd

Door Joost Derks Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Half december komen in veel landen centrale bankiers bijeen voor het nemen van een rentebesluit. In Zwitserland stijgt de rente waarschijnlijk minder snel dan in bijvoorbeeld Europa of de VS. Met de sterke frank heeft het land namelijk al een goed inflatiewapen.