’Energiebedrijven verstoppen contracten variabele tarieven’

Dat zegt de Consumentenbond, die websites van 27 aanbieders heeft bekeken. Volgens de wet zijn aanbieders verplicht om een dergelijk contract makkelijk vindbaar op de site te zetten.

Bij energieleveranciers Vandebron en Clean Energy was helemaal geen maandelijks opzegbaar contract te vinden. Die kon alleen telefonisch of per mail worden opgevraagd. Volgens de Consumentenbond is het daardoor onduidelijk of het geboden tarief voor de ene consument hetzelfde is als voor de andere consument.

Zes andere leveranciers, Coolblue Energie, Energie Direct, Engie, Essent, United Consumers en Vattenfall, bieden wel een modelcontract. De tarieven bij deze contracten zijn pas zichtbaar nadat gegevens zijn ingevuld, aldus de bond.

Ook dit is volgens de consumentenorganisatie onwenselijk, omdat daarmee moeilijk te controleren is of de prijzen voor alle consumenten gelijk zijn, ongeacht de postcode. Ook is niet duidelijk wat bedrijven met de gegevens doen.

Hetzelfde

De voorwaarden van een modelcontract moeten bij alle aanbieders hetzelfde zijn. Zo gaat het om een contract voor onbepaalde tijd dat maandelijks opzegbaar is waarbij het tarief variabel is. Energieleveranciers mogen zelf de hoogte van het tarief bepalen.

Met de huidige hoge energieprijzen is het volgens de Consumentenbond juist belangrijk vergelijkingen te kunnen doen. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) tikte eerder meerdere energiebedrijven op de vingers die tijdelijk waren gestopt met het aanbieden van modelcontracten. Dat mag namelijk niet.

Energieleverancier Vandebron erkent dat de modelcontracten niet op de site waren te vinden, maar dat dit inmiddels wel het geval is. Volgens een woordvoerder was ervoor gekozen om dit contract alleen telefonisch aan te bieden met als reden ’om de klant zo goed mogelijk te kunnen adviseren in roerige tijden op de energiemarkt met stijgende prijzen en zelfs faillissementen van andere leveranciers’, aldus het bedrijf in een verklaring.

Vandebron neemt de feedback van consumenten naar eigen zeggen erg serieus, zeker als dit over transparantere communicatie gaat. Alle klanten die gedurende dezelfde periode informeren naar een modelcontract krijgen dezelfde tarieven en voorwaarden aangeboden, verzekert het bedrijf.

Clean Energy heeft vooralsnog niet gereageerd.