Federal Reserve verhoogt rente met 75 basispunten, grootste stap sinds 1994

Deze forse rentestap moet helpen om de hoge inflatie te beteugelen. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken ziet een inflatiestijging tot 5% aan het einde van dit jaar. Maar daarna zal die inflatie snel kunnen dalen, aldus Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell.

De rentestap is ook iets groter dan de Fed aanvankelijk had aangekondigd, het stelde telkens tevreden te zijn met stappen met 50 basispunten.

Op de markten werd alom wel rekening gehouden met een stevigere ingreep, zeker nadat vorige week bleek dat de inflatie ook in de grootste economie ter wereld harder oploopt dan voorzien.

Door de stijging met 75 basispunten is het richtpunt voor de belangrijkste rente in de bandbreedte van 1,5% tot 1,75% gekomen, een doel dat de Federal Reserve zich had gesteld.

Dollar sterker

In reactie sterkte de dollar aan, stegen de aandelenbeurzen verder door en liep de rentevergoeding voor een Amerikaanse 2-jarige staatsobligatie terug met 23 basispunten. De Amerikaanse S&P 500-index steeg 2% en bereikte zijn hoogste punt in de handelsdag.

Marktpartijen bekritiseerden de Federal Reserve eerder. De beleidsmakers zouden veel te laat met een dergelijke rentestijging zou zijn gekomen nu de inflatie zeer sterk is opgelopen en hoog is gebleven.

De hoge inflatie komt mede door de gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen.

Het economisch vertrouwen van consumenten in de VS is ondertussen naar een dieptepunt gedaald. De bestrijding van de inflatie is volgens president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.