Adyen en Hunter Douglas lichtpunten in winstrally AEX

De AEX-index noteert 0,7% hoger bij 618,6 punten. De AMX koerst 0,5% in de plus bij 893,7 punten.

Technisch analist Bas Heijink van ING is pessimistisch over de AEX-groei. Hij ziet ’ veel negatieve signalen.” Nu lijkt de kans aanwezig „dat we bij een draaipunt zijn aangekomen aan het einde van 2020.”

Uit Azië komt steun. De Japanse Nikkei won 0,3%. Autobouwer Toyota steeg ruim 2% dankzij betere Chinese autoverkopen in november.

Lockdowns

Coronabesmettingen liepen in aantallen in de meeste landen op. Duitsland begint landelijke ’harde’ lockdowns met winkels, scholen en culturele instellingen die vanaf woensdag op slot gaan. Nederland beslist vandaag over mogelijk zware ingrepen. Italië heeft naar aantallen slachtoffers het VK weer ingehaald als koploper.

In New York noteerden de futures voor opening van de beurzen om half vier 0,5% tot 0,7% hoger. De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,2% hoger op 30.046,37 punten.

In de VS begon FedEx met het distribueren van het BioNTech-vaccin.

Democraten in het Congres meldde de afronding van een lang verwacht steunpakket voor maandag van $908 miljard.

Biotechbedrijf AstraZeneca meldde de overname voor $39 miljard van branchegenoot Alexion.

Brexit-paniek gedrukt

De regering Johnson en EU-voorzitter Von der Leyen besloten voor de Brexit-gesprekken ondanks de deadline van zondag deze week verder te overleggen.De Britse premier Boris Johnson liet weten dat er nog aanzienlijke verschillen zijn en dat een no-deal nog altijd de meest waarschijnlijke uitkomst is.

De aandacht gaat ook uit naar de bankensector. Volgens Bloomberg willen Europese toezichthouders banken niet meer dan 20% van hun winst laten uitkeren aan hun aandeelhouders. De Bank of England legde de grens bij 25%.

De euro noteerde een fractie hoger bij ruim $1,21. Bitcoin werd 5% duurder, nadat hedgefonds-baas en bitcoin -scepticus Ray Dalio bitcoin een ‘a gold-like asset alternative’ noemde.

Adyen leidt

Bij de hoofdfondsen noteerde betalingsverwerker Adyen 2% koerswinst. In zijn spoor gingen financials ASR (+1,7%), ING (+1,5%) en ABN Amro (+1,1%).

Zwaargewicht Shell steeg 1,3%.

Cafés blijven dicht, maar zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor bierbrouwer Heineken (+1%) verhoogd van €95 naar €105 bij een gehandhaafd koopadvies. De omzetcijfers hebben de bodem bereikt, dit is een mooi instapmoment geworden, aldus Jefferies.

Technologiefonds Prosus (-0,9%) en chiptoeleverancier ASMI (-0,7%) vormde de bodem.

Hunter Douglas gewild

Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas (+24,5%) wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Sonnenberg bezit rond 90% van de aandelen van de maker van Luxaflex. Met zijn investeringsmaatschappij Bergson wil hij nu de rest van de aandelen voor €64 kopen, een premie van 25% boven de slotkoers van vrijdag.