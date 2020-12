Nieuwe lockdowns raken beurs amper

De AEX-index noteert om tien over twaalf 0,5% hoger op 617,7 punten. De AMX koerst 0,4% in de plus bij 892,7 punten.

In Europa loopt de Britse beurs in het optimisme duidelijk achter (+0,3%) bij de Duitse DAX (+1,1%) en de Franse CAC 40 (+1,1%). Dit komt deels door het verlies van 8% van AstraZeneca in de FTSE 100. De farmaceut wil het Amerikaanse biotechbedrijf Alexion voor $39 miljard overnemen.

Klanten van BinckBank verwachten gemiddeld genomen een stijging van Europese beurzen met 3% in december. 63% van de deelnemers van een peiling op DFT denkt dat de AEX december de maand zal afsluiten.

Technisch analist Nico Bakker ziet ook dat de ondertoon positief is. „De bulls tonen wel enige terughoudendheid. Op 622 ligt een rode streep op het veld, daar moeten ze overheen om hun parade te kunnen volgen richting 632+. Onder 611 gaat een diepere correctie van start. De opwaartse trend komt pas onder 580 in gevaar.” Technisch analist Bas Heijink van ING is evenwel pessimistisch. Hij ziet „veel negatieve signalen.” Nu lijkt de kans aanwezig „dat we bij een draaipunt zijn aangekomen aan het einde van 2020.”

Uit Azië komt steun. De Japanse Nikkei won 0,3%, Shanghai steeg 0,7%. Autobouwer Toyota klom 1,7% dankzij betere Chinese autoverkopen in november.

Lockdowns

Coronabesmettingen zijn in aantallen wereldwijd opgelopen tot 72,3 miljoen, volgens cijfers van het John Hopkins Institute. Duitsland begint woensdag landelijke ’harde’ lockdowns voor winkels, scholen en culturele instellingen die op slot gaan. In Nederland geeft premier Rutte om 19 uur een toespraak vanuit het Torentje over ingrepen. Niet-essentiele winkels gaan waarschijnlijk dicht.

Italië heeft naar aantallen slachtoffers het VK weer ingehaald als Europees koploper.

In New York noteren de futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur 0,5% tot 0,7% hoger. In de VS is FedEx begonnen met het distribueren van het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Brexit-paniek gedrukt

Het Britse pond klimt 1% tot €1,10267 en 1,3% tot $1,33926. De regering Johnson en EU-voorzitter Von der Leyen besloten voor de Brexit-gesprekken ondanks de deadline van zondag deze week verder te overleggen. EU-onderhandelaar Barnier stelt maandag dat een ’afgewogen deal nog mogelijk is’.

Gokjes bij de wedkantoren tonen volgens broker IG dat de kans op het afbreken van de gesprekken nu 40% is.

De koers van de bitcoin is in het weekend stevig opgelopen tot boven $19.000, nadat hedgefonds-baas en bitcoin-scepticus Ray Dalio bitcoin ’a gold-like asset alternative’ noemde.

All time high Adyen

Bij de hoofdfondsen bieden financials bovenin optimisme: ASR (+3%), ING (+2,4%), NN Group (+2,3%), Aegon (+1,6%) en ABN Amro (+1%) staan allemaal duidelijk in de plus.

Volgens Bloomberg willen Europese toezichthouders banken niet langer beperken in het uitkeren van dividend. Dinsdag vergadert de ECB over de maatregelen. ING-analist Simon Wiersma wijst op het effect van de aankondiging van de Europese Centrale Bank, die langer obligaties blijft opkopen. Dat drukt de rentes. „We verwachten dat dit voorlopig aanhoudt.”

Zwaargewicht Shell pakt er 1,7% bij, geholpen door de prijsstijging van Brentolie tot boven $50 per vat. Oliekartel OPEC scherpt op 4 januari volgens lidstaten de productiecijfers aan.

Cafés blijven dicht, maar zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Heineken (+0,8%) verhoogd van €95 naar €105 bij een gehandhaafd koopadvies. De omzetcijfers hebben de bodem bereikt, dit is een mooi instapmoment geworden, aldus Jefferies.

Biotechbedrijf Galapagos (-1,3%) en chemicaliëndistributeur IMCD (-1,2%) vormen de bodem.

Bij de middelgrote fondsen staat, bij naderende lockdowns en meer te verzenden pakketjes, PostNL met 3,3% winst aan kop. Roestvrijstaalmaker Aperam stijgt 2,4% op een aantrekkende vraag uit Azië.

Bodemonderzoeker Fugro wint na de volledig geplaatste claimemissie 2%. Basic-Fit zakt 3,8% uit vrees dat de sportscholen weer tijdelijk moeten sluiten.

De arrestatie van Quincy Promes vanwege een vermeend steekincident zet smallcap Ajax 2,9% lager.

Hunter Douglas gewild

Oprichter en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas (+24,7%) wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Hij biedt voor de resterende 10% van de aandelen €64 per stuk, een premie van 25% boven de slotkoers van vrijdag.

