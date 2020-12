PostNL ster op vlakke beurs

De AEX staat om half vijf 0,1% hoger op 615,2 punten, na op bijna 620 punten te zijn geopend. De AMX verliest 0,2% op 887,3 punten.

Elders in Europa is het optimisme onder beleggers veelal groter. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 staan 1% respectievelijk 0,6% hoger. De Britse FTSE 100 verliest 0,1% onder invloed van de opleving van het pond. Bovendien zakt farmaceut AstraZeneca 7% in reactie op het overnamebod van $39 miljard op het Amerikaanse biotechbedrijf Alexion.

Klanten van BinckBank verwachten gemiddeld genomen een stijging van Europese beurzen met 3% in december. 63% van de deelnemers van een peiling op DFT denkt dat de AEX december de maand zal afsluiten.

Technisch analist Nico Bakker ziet ook dat de ondertoon positief is. „De bulls tonen wel enige terughoudendheid. Op 622 ligt een rode streep op het veld, daar moeten ze overheen om hun parade te kunnen volgen richting 632+. Onder 611 gaat een diepere correctie van start. De opwaartse trend komt pas onder 580 in gevaar.” Technisch analist Bas Heijink van ING is evenwel pessimistisch. Hij ziet „veel negatieve signalen.” Nu lijkt de kans aanwezig „dat we bij een draaipunt zijn aangekomen aan het einde van 2020.”

De Amerikaanse beurzen zijn hoger van start gegaan. Na een uur handel krijgt de Dow Jones-index er 0,8% bij en de Nasdaq-index 1,2%.

Beleggers trekken zich op aan de uitrol van Pfizers coronavaccin in de VS en hoopvolle signalen over een nieuw steunpakket in de VS en de voortzetting van de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK. „Onder druk wordt alles vloeibaar”, benadrukt beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger. „Er blijft hoop dat ze er wat de Brexit-onderhandelingen betreft uit komen. In de VS heeft Joe Biden een redelijk team samengesteld en moet samenwerking met de Republikeinen mogelijk zijn. Ik durf niet te voorspellen wanneer het steunpakket er komt, maar dat er natuurlijk allang had moeten zijn.”

Heel veel zorgen over de nieuwe lockdowns in Duitsland en Nederland maakt hij zich niet. „Persoonlijk vind ik het wel heel vervelend. Maar de gevolgen voor de wereldeconomie blijven beperkt, zeker omdat de industrie blijft doordraaien.”

Shell omlaag

Bij de hoofdfondsen stonden de financiële instellingen lange tijd bovenin, geholpen door de oplopende obligatierentes. Bovendien lijkt het erop dat Europese toezichthouders banken volgend jaar gaan toestaan weer dividend uit te keren. Maar inmiddels laat alleen verzekeraar ASR nog een mooie plus van 1,8% zien.

Medisch technologiebedrijf Philips en de toeleverancier aan de chipsector ASMI volgen met een vooruitgang van 1,3%.

Cafés blijven dicht, maar Jefferies heeft het koersdoel voor Heineken (+1,1%) verhoogd van €95 naar €105 bij een gehandhaafd koopadvies. De omzetcijfers hebben de bodem bereikt, dit is een mooi instapmoment geworden, aldus de Amerikaanse zakenbank.

Techinvesteerder Prosus staat met een min van 1,7% onderaan. Shell verliest 1,2%. De OPEC heeft zijn verwachting voor de vraag naar olie in 2021 verlaagd, vanwege de onzekerheid rond het coronavirus.

Bij de middelgrote fondsen staat, bij naderende lockdowns en meer te verzenden pakketjes, PostNL met 5,3% winst aan kop.

Basic-Fit zakt 5,6%, doordat de sportscholen in Nederland waarschijnlijk weer tijdelijk dicht gaan. Bodemonderzoeker Fugro, die eind vorige week een claimemissie afrondde, daalde 3,6%.

De arrestatie van Quincy Promes vanwege een vermeend steekincident zet smallcap Ajax 3% lager. IT-dienstverlener Ordina zakt 3,2%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van 9,5 eurocent per aandeel.

Hunter Douglas gewild

Oprichter en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas (+24,7%) wil de raambekledingsmaker van de beurs halen. Hij biedt voor de resterende 17% van de aandelen €64 per stuk, een premie van 25% boven de slotkoers van vrijdag.

Bekijk ook: Sonnenberg wil onbekende reus Hunter Douglas van de beurs halen

Ben je benieuwd wat de beleggingsexperts Jim Tehupuring, Koen Bender en Nico Bakker voor volgend jaar verwachten? En welke aandelen zij goede kansen toedichten? Meld je dan nu aan voor het online seminar, dat donderdagavond plaatsvindt.