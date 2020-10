Staat weigert staatssteun aan KLM

Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) zaterdagavond in een eerste reactie op de weigering van de piloten om voor een periode van vijf jaar loon in te leveren. Ook vakbond FNV, met veel leden onder de bagageverwerkers, stemt niet in.

Die houding noemt de minister ’zeer teleurstellend en risicovol’.

De luchtvaartmaatschappij gaf zaterdagmiddag vanwege de weigering van piloten en FNV aan niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden die Hoekstra stelde voor de staatssteun van €3,4 miljard.

De minister wil dat al het KLM-personeel zich committeert aan een loonoffer voor zo lang de steun aan het luchtvaartbedrijf loopt, waarschijnlijk een periode van vijf jaar. Hoekstra vroeg de vakbonden daarom een clausule te tekenen, waarin ze zich daaraan verbinden. Maar daar gaat niet iedereen mee akkoord, zo bleek zaterdag.

’Zeer teleurstellend’

„Dat vind ik zeer teleurstellend en ook risicovol”, zegt Hoekstra. Want zonder een handtekening van de pilotenbond, gaat er een streep door de steun. Hoekstra zegt dat het nu aan KLM en de bonden is om met elkaar in gesprek te gaan.

Hoekstra deelt zaterdagavond wel complimenten uit aan de KLM-directie en de bonden die getekend hebben voor de clausule waarin zij zich verbinden aan een langer loonoffer. Dat is nodig om aan de voorwaarden te voldoen voor de miljardensteun van het kabinet. „Het is goed nieuws dat de KLM-directie zich dat realiseert en zich hard heeft ingespannen, het is ook goed dat vijf bonden ja hebben gezegd.”