Billy Eilish als 3Duveltje uit doosje

Het 3D-beeld van komiek Kevin Hart verschijnt in een speciale ’holobox’ in een bedrijfshal voor een live-optreden.

De Rijswijkse ondernemer Hassan Tagi is nooit tevreden. Had hij net voor elkaar dat bedrijven op zijn entertainmentplatform Showbird.com internationale sterren kunnen boeken voor een digitaal live-optreden of hij wil meer: 3D-artiesten die in schijnbaar levenden lijve in het bedrijfsrestaurant staan.