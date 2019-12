Ziekenhuizen staan achter nieuwe cao verpleegkundigen

Vrijdag stemde het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen na een ledenraadpleging in met het cao-akkoord dat op zaterdag 14 december werd gesloten met vakbonden voor 200.000 werknemers die in loondienst zijn bij de ziekenhuizen.

Bijna miljard erbij

De nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel biedt €1200 bruto erbij in 2019, 5% loonsverhoging in 2020, 3% erbij in 2021, extra beloningen voor onregelmatig werk en werkdrukmaatregelen. Het totale pakket kost zo’n €950 miljoen, dat is volgens de NVZ €210 miljoen meer dan de ziekenhuizen eigenlijk kunnen veroorloven. Enkele ziekenhuizen lieten in de afgelopen maanden weten dat een riant loonpakket zou kunnen leiden tot rode cijfers.

De ziekenhuizenvereniging rekent echter op ruggesteun van zorgverzekeraars en de overheid voor flexibiliteit bij de zorgcontractering en het hoofdlijnenakkoord, die flinke kostengroei juist moet temperen. Die willen dat niet openlijk geven, bleek dinsdag, toen DSW en zorgminister Bruins de wensen van NVZ-voorzitter Melkert weigerden. Volgens hen kunnen ziekenhuizen de loonstijgingen prima zelf betalen.

Vraag om steun

Naar verluidt vroeg de NVZ voordat de ze akkoord ging in de afgelopen weken bij de zorgverzekeraars na of die toch een verhoogd cao-bod konden steunen. Die zorgverzekeraars stelden daarop in eerdere overleggen over sectorakkoorden al te hebben gezegd dat er wat bewegingsruimte kan zitten in de groeipercentages als loonontwikkelingen daar om vragen. En dat de NVZ daarop diende te vertrouwen. Dat heeft de vereniging klaarblijkelijk gedaan.

Geen stemming

Overigens was er bij de ziekenhuisvereniging geen hoofdelijke stemming over het cao-akkoord, maar een discussie met de leden. Daarin vroegen leden aandacht voor de financiële risico’s voor ziekenhuizen als ze deze loonsverhogingen gaan geven. Nadien gingen bestuursleden in een vergadering unaniem akkoord. Het bestuur belooft de leden zich ’maximaal in te spannen om op korte termijn een aanpak te formuleren waarmee financiële risico’s kunnen worden ondervangen’.

De vakbonden van zorgpersoneel zullen in de komende weken hun leden raadplegen over het voorgestelde cao-akkoord.