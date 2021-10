Belastingtelefoon maakt het leuker, dubbele reiskosten toch vergoed

De man kreeg bij zijn nieuwe baan een volledige reiskostenvergoeding van €714. Hij rijdt voor zijn werk in zijn eigen auto en legt zodoende ruim 12.000 zakelijke kilometers in een jaar. Op zijn belastbare inkomen van €410.000 trekt hij die kilometers à €0,19 af, in totaal €2282.

Maar de belastinginspecteur accepteert die aftrek niet. De man vecht dit aan bij de rechtbank maar krijgt aanvankelijk geen gelijk.

In eerdere gerechtelijke uitspraken is namelijk al vastgesteld dat de Belastingdienst zoveel als mogelijk onbelemmerd voorlichting en informatie moet kunnen geven. Dat betekent dat het het risico van een onjuiste inlichting voor rekening van belastingplichtige is.

De man gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Met succes, want volgens het Gerechtshof zijn er wel uitzonderingen op die regel. Namelijk wanneer het onduidelijk is of de informatie die een medewerker van de Belastingtelefoon geeft in strijd is met wet- en regelgeving.

Lease-auto

Omdat het bij zijn nieuwe werkgever vaag bleef hoe het nu zat met het aftrekken van de reiskosten wanneer hij een vaste kostenvergoeding kreeg, belde hij juist met de Belastingtelefoon. Volgens het het gerechtshof bleek tijdens de zitting dat man geen verstand heeft van belastingen, waardoor hij ook niet kon weten dat de informatie die hij kreeg over de reiskosten niet klopte.

Bovendien maakte de man voor de rechter ook aannemelijk dat wanneer hij wel goed was voorgelicht hij voor een leaseregeling gekozen zou hebben en in en met die auto niet niet privé zou gaan rijden. Hij zou daarmee voordeliger uit zou zijn geweest dan met een kostenvergoeding.

De rechter is het daarmee eens en oordeelt dat de reiskosten wel degelijk aftrekbaar zijn. De man krijgt ook de reiskosten naar de zitting van €34 vergoed.