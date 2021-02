Kwartaalcijfers, Biden en banencijfer geven Wall Street winst

De Dow Jones-index op een van de drukste handelsdagen van het kwartaal, na een kleine plus woensdagavond, op 0,3% winst. De breder samengestelde S&P 500 wint 0,4% en de techbeurs Nasdaq gaat 0,5% vooruit.

Bekijk ook: TomTom hard achteruit op matte beurs

Brentolie gaat voor de vijfde dag vooruit en nadert $60 per vat.

De markt rekent op een aanvulling van het steunpakket voor de VS. De Democraten hebben in het Lagerhuis het wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om het door president Biden voorgestelde coronasteunpakket van $1900 miljard in te voeren. Door het wetsvoorstel hebben zij daar geen steun van de Republikeinen meer nodig. Die dreigen het voorstel in de Senaat te blokkeren, waar ze de helft van de zetels in handen hebben.

Toezichthouders volgen de handel in GameStop verscherpt. Na extreme koersstijgingen dit jaar, daalde het aandeel afgelopen dagen op rij. Hedgefonds Senvest Management verdiende $700 miljoen aan een 5% belang in het bedrijf. De grootste verdiensten volgden na de oproep van Tesla-topman Elon Musk om de groep particulieren op Reddit.com te volgen en te kopen.

Apple opent deuren

Apple stijgt 1,8% op het nieuws van de overeenkomst met de Koreaanse automaker Hyundai-Kia over de productie van zelfrijzende elektrische auto’s, getooid met het Apple-merk. De auto wordt in de Amerikaanse staat Georgia gemaakt.

Canada Goose wint 15%. De maker van populaire parka-jassen verraste met kwartaalresultaten. Vooral de groei in China trekt aan.

Winkelketen Kohl’s troeft met zijn cijfers voor de laatste maanden van 2020 de analistenverwachtingen af.

Online marktplaats Ebay noteert 10% in de plus, eveneens op sterk ontvangen driemaandsresultaten, vooral de winst per aandeel en omzet. Daarnaast verhoogt het zijn dividend met 13% en koopt het voor $14 miljard eigen aandelen in.

Betalingsverwerker PayPal stijgt 6%. Zijn kwartaalomzet profiteert van fors aangetrokken online verkopen, waarin het tussenpersoon is.

Vliegtuigbouwer Boeing heeft voor $9,8 miljard obligaties verkocht om zijn schuldenlast terug te brengen. Deels is dat bedoeld om kredietfaciliteiten die het was aangegaan na het neerstorten van 737Max-toestellen af te lossen. Zijn schuld was eind vorig jaar $63,6 miljard. Inmiddels vliegt het weer op een aantal landen.

Bij farmaceut Merck wordt topman Kenneth Frazier vervangen door zijn ceo Robert Dvis. De kwartaalresultaten die Frazier nog wel ondertekende bleven voor de winst 6% achter bij consensus.

Chipmaker Qualcomm troeft de verwachtingen voor zijn driemaandsperiode af bij de omzet, winst en de winst. Zijn vooruitblik: de eerste jaarhelft van 2021 blijven verkopen nog achter door de coronacrisis.

GrubHub (-3%), waarop Just Eat Takeaway een bod heeft gedaan, stelt teleur met zijn kwartaalcijfer. Wins en omzet blijven achter.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines meldt nog eens 13.000 werknemers te moeten ontslaan. Vooral door achterblijvende boekingen en virusangst bij reizigers, aldus het concern.

Vorige week kondigde United Airlines aan dat voor duizenden werknemers hun banen op de tocht staat.

De Amerikaanse verfmaker PPG reageert op het door haar verhoogde overnamebod op zijn Finse branchegenoot Tikkurila, tegen €1,5 miljard. Het strijdt met AkzoNobel, het verfconcern telde €1,4 miljard neer.

Voor het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia dreigen obstakels bij de overname van de Britse ontwerper ARM. De Europese Commissie en de Britse marktwaakhond CMA gaan die overname volgens de Financial Times onderzoeken na klachten van andere chipbedrijven. De overname is $40 miljard groot.