In de geest van prins Friso

Prinses Beatrix en prinses Mabel probeerden vorig jaar in Veldhoven de vinding uit van de toenmalige winnaar Maja Rudinac. Zij bedacht de zorgrobot Lea, een intelligente robot die patiënten met parkinson of dementie helpt met lopen. Zo kunnen zij langer blijven deelnemen aan de maatschappij. Vandaag en morgen kan iedereen op de website www.kivi.nl nog een stem uitbrengen voor de publieksprijs. Ⓒ FOTO MMP

Excellente techneuten jaarlijks in het zonnetje te zetten, daar gaat het om bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. Tussen de regels door is het ook een jaarlijkse herdenking van de naamgever. Prinses Mabel en prinses Beatrix hebben nog nooit ontbroken. De prijs van prins Friso wordt overmorgen voor de zesde keer in zijn geest uitgereikt.