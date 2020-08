Marketingbaas Apple vervangen

Schiller, die sinds zijn 27e jaar bij Apple werkte en verantwoordelijk was voor grote introducties zoals die van de iPhone, Mac en iPad, gaat niet met pensioen. De 60-jarige Amerikaan wordt verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de App Store en de zogeheten Apple Events.

Bekijk ook: Apple verkocht meer apparaten aan thuiswerkers

Hij maakte al deel uit van het bestuur van het bedrijf sinds Steve Jobs in 1997 terugkeerde bij Apple. Schiller raakte bevriend met Steve Jobs en hielp Apple uitbouwen tot het grootste elektronicamerk ter wereld.

Hij meldde dinsdag dat het om gepland vertrek gaat; Schiller meldde dat meer tijd aan zijn gezin wil besteden.

Schiller is dinsdag benoemd tot Apple Fellow, de eretitel die een werknemer krijgt als die bijzondere bijdragen aan de techniek of management van het concern heeft geleverd. Schiller komt daarmee in het rijtje van onder andere Guy Kawasaki en Steve Wozniak.