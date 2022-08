Column: help de zorg, stop met consumenten vetmesten

Premium Financieel

Huisartsen niet blij met concept-akkoord: ’Boterzacht’

Minder zzp’ers, meer regels over wie naar welk ziekenhuis mag en dokters die met al hun patiënten een ’leefstijlgesprek’ moeten aangaan: het Integraal Zorgakkoord tussen het kabinet en bijna twintig partijen uit de sector pakt de manier waarop we de zorg in ons land organiseren van alle kanten aan.