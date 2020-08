Fusierally met advocaten

V.l.n.r. advocaten Erik Sweep, Harry Oomen en Hendrik Jan Bos bij een Rolls Royce Silver Ghost uit 1923.

Het gebeurt in ons land wel vaker dat advocatenkantoren fuseren. Maar om de samenvoeging middels een rally met historische open auto’s en een 1,5 meter coronaproof terraslunch te vieren was toch een primeur. De start was bij landgoedhotel Duin & Kruidberg, de finish bij Hotel van Oranje in Noordwijk aan Zee.