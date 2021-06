David Beckham stapt na cannabis en games ook in auto’s

Het is niet de eerste investering van de oud-aanvoerder van het Engelse elftal. Eerder stak hij al geld in bedrijven die actief zijn op het gebied van e-sports, cannabis en nu dus ook in auto’s.

Beckham investeert via zijn investeringsvehikel DB Ventures. De waarde van de deal met Lunaz werd niet bekendgemaakt. Beckham voelde zich tot het bedrijf aangetrokken door het werk dat ze verrichten om enkele van de mooiste klassieke auto’s te restaureren en ze ook te elektrificeren, zei Beckham in een verklaring. Dan gaat het van een klassieke Rolls-Royce tot een Jaguar en van een Range Rover tot een Bentley. Lunaz werd in 2018 opgericht door David Lorenz.

Beckham werd vorig jaar mede-eigenaar van de in Londen gevestigde virtuele sportacademie Guild Esports. Hij is ook mede-eigenaar van de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami en heeft een belang van bijna 5% procent in Cellular Goods, dat huidverzorgings- en atletische herstelproducten maakt op basis van biosynthetische cannabinoïden.