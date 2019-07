Topman Esperite krijgt dwangsom van AFM

De financiële waakhond legde de straf al in februari op. Iedere dag dat Amar niet aan de last voldeed, liep de dwangsom op met 5000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

Volgens de AFM is Amar op grond van de Wet op het financiële toezicht (Wft) verplicht al zijn transacties in financiële instrumenten van Esperite te melden. "Het is belangrijk dat de markt op elk moment een overzicht kan krijgen van het aandelenbezit en stemrecht van bestuurders en commissarissen in de uitgevende instelling waaraan zij zijn verbonden", stelt de toezichthouder. De AFM heeft in dit kader nadere informatie bij Amar opgevraagd, om te kunnen vaststellen of hij de wet wel naleeft.