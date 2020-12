Winkeliers zijn spoor bijster: Primera mag geen tijdschrift verkopen, supermarkt wel

De Kalverstraat op de eerste dag van de lockdown. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Consumenten en winkeliers vragen zich af wat wel en niet kan nu het land op slot is. Want is een oliebollenkraam wel essentieel en kun je bij de sigarenzaak nog oudejaarsloten kopen om kans te maken op een miljoen tijdens oud en nieuw?