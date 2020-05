Column: baas over eigen beleggingen

Janneke Willemse Ⓒ Amaury Miller

Als vrouw op de beurs word je niet altijd even serieus genomen. En als blondje – deels zelfs van mezelf – al helemaal niet. Daar ben ik wel aan gewend. Zeven jaar geleden besloot ik de geuzennaam ’blondje’ maar gewoon te omarmen en die te verwerken in de naam van mijn blog en dit jaar ook in de titel van mijn boek: Blondjes beleggen beter.