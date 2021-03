Zakenvrouw debuteert als romanschrijfster

,,Geen managementboek, maar een roman”, zoals de VVD-senator en voormalig burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma-Lebbink benadrukte. Zij kreeg het eerste exemplaar uitgereikt in de bijna lege theaterzaal van het uitgestorven gebouw De Bibliotheek in hartje Utrecht, waar deze dagen ook gestemd kan worden. Het boek Prinsenvlag is een familieroman die zich rond en in de Tweede Wereldoorlog afspeelt in Utrecht, waar Jeannette is geboren.

,,Dat je zelfs op de fiets nog bent gaan kijken, of een huisnummer in jouw boek ook in het echt voorkomt”, zei kleinzoon Bram Huisers, tweedejaars student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Hij leidde het gesprek tussen de dames, op een livestream. ,,Ik hou ervan dat alles klopt”, reageerde de debuterende schrijfster. ,,Eerst een goed en stevig fundament. Pas daarna kun je gaan bouwen”, verzekerde ze. ,,Dat is de zakenvrouw in me, die doet altijd mee.”

Bram Huisers met Thea van Wijk, zus van Jeannette van den Ingh-Van Wijk, die een passage voorleest op de livestream van de boekpresentatie op youtube, te vinden onder zoektermen 'Prinsenvlag' en ’boek’.

Daarom presenteerde zij het boek aan Annemarie Jorritsma, juryvoorzitter van de Prix Veuve Clicquot, zoals de zakenvrouw-prijs heet. ,,Zakenvrouwen onder elkaar, dat is echt een soort”, omschreef Jorritsma de sterke onderlinge band. ,,Je hebt veel aan elkaar. Je helpt elkaar. Zoals mannen al eeuwen doen!”

’Met grote dank aan mijn lief, Theo’, schreef Jeannette op de tweede pagina van de 675. ,,Hij gelooft in mij”, verklaarde de vrouw die zoveel bereikte. ,,Dat heb je nodig. Hij is mijn alles.” Jorritsma vulde aan: ,,Ik heb er ook zo een!”

Verschillende bekenden van Jeannette spraken haar tijdens de presentatie toe vanaf een videoscherm, onder wie Esther Raats, Zakenvrouw van het Jaar 2006 en nu meervoudig toezichthouder. ,,En mijn beste vriendin”, volgens Jeannette.

Bij schrijfster en schrijfcoach Christine Pannebakker gingen de kerkklokken luiden, toen ze thuis in Abcoude de computer aanzette om aan te sluiten bij de livestream: ,,Het verbaasde me niet”, zei ze. ,,De klokken kondigden aan: ’Er is een nieuwe schrijfster geboren!’ Dat ben jij Jeannette! En jouw erotische scènes zijn magistraal!”

Met zulke vrienden heb je geen advertentiecampagne meer nodig.