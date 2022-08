Nederlanders lenen meer om te verbouwen, minder voor auto

In de eerste helft van 2022 was 15,25 procent van het aantal aangevraagde leningen via de vergelijkingswebsite Geld.nl voor een verbouwing. Dat is ruim 2,5 procent meer dan in 2021. „Je woning verbouwen is sinds de coronacrisis heel populair”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. „Vorig jaar zagen veel mensen hun woning hard in prijs stijgen en waren de hypotheekrentes nog laag, waardoor veel mensen ervoor kozen een verbouwing te financieren met hun hypotheek. In 2022 zijn de hypotheekrentes juist flink gestegen, waardoor mensen toch weer vaker voor een persoonlijke lening kiezen.”

Naast dat mensen vaker geld lenen voor een verbouwing, ziet Geld.nl ook dat ze hogere bedragen lenen. In 2021 was het gemiddelde leenbedrag voor een verbouwing 16.000 euro. Dat was in de eerste maanden van 2022 bijna 17.300 euro, een stijging van ruim 8%. „Door de inflatie en tekorten aan bouwmaterialen zijn verbouwingen flink duurder geworden”, zegt Bulthuis. „Hierdoor hebben mensen dus ook meer geld nodig als ze gaan verbouwen.”

Auto’s en boten

Dat er hogere bedragen geleend worden, ziet Geld.nl ook bij leningen voor auto’s. Tussen januari en juni 2022 leenden mensen gemiddeld 12.554 euro voor een auto. Dit was in 2021 nog 11.900 euro. „Dit komt vooral doordat de prijzen van auto’s flink gestegen zijn”, zegt Bulthuis. Tweedehands auto’s kosten nu al snel duizenden euro’s meer dan in 2020. Aan de andere kant is het aantal mensen dat een lening afsluit voor een auto in de eerst helft van 2022 iets afgenomen, van 30,5% naar 29% van de leningen.

Het aandeel leningen voor een boot daalde tussen 2021 en de eerste helft van dit jaar van 0,78% naar 0,49%. „Dat is een daling van ruim 37 procent”, rekent Bulthuis voor. Volgens Bulthuis komt de daling vooral doordat boten tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 enorm heel populair waren. „Mensen kozen vaker voor een vakantie en recreatie in eigen land en een eigen boot was daarbij enorm gewild. Dit lijkt nu dus weer iets terug te lopen.”