Harrods eist £2000 voor bezoek aan zijn kerstman

Die grens van £2000 was gesteld voor winkelen op 24 december, als kinderen de ’kristallen’ grot van luxe-juwelenmaker Swarovski kunnen betreden om de goedheiligman te bezoeken, een lange traditie bij Harrod’s in Knightsbridge bij Kensington Park in Londen.

Harrods buigt voor kritiek en laat alsnog 160 kinderen met minder uitgaven toe tot de Grotto-bijeenkomst met de kerstman. Ⓒ FOTO AFP

Alleen klanten die dit jaar voor meer dan £2000 hebben besteed op hun Harrods klantenkaart kwamen voor de ontmoeting in aanmerking, meldt The Guardian, een ontmoeting waarvoor sinds 1955 lange rijen met klanten tussen schappen vol kerstcadeaus uren kunnen wachten.

Vader James Browne (40) tegenover The Guardian: „Ze hebben de ware betekenis van Kerstmis verloren en toegegeven aan de commercialisering van deze dagen.”

Harrods meldde niet anders te kunnen: de vraag naar een kerstverhaal in de ’Grotto’ is eenvoudigweg te groot geworden.

Britse kranten en klanten verweten het 170 jaar oude warenhuis zich te gedragen als de vrekkige Charles Dickens-legende Ebenezer Scrooge. Het winkelconcern, eigendom van het koningshuis van Qatar, zou nu al het kerstgevoel van Britse kinderen hebben gestolen.

Harrods in Knightbridge in Londen. Ⓒ FOTO AFP

Daarop reageerde Harrods, dat vorig jaar €171 miljoen omzet boekte, door toch een aantal kinderen toe te laten uit 160 gezinnen die dit jaar minder besteedden bij Harrods, zij krijgen de kans om de Svarovski-grot te bezoeken.

Dat wordt dringen. De Kerstman heeft welgeteld 4400 afspraken, van ieder tien minuten. De 160 kinderen worden ingepast in wat als de bedevaartrij voor de kinderen geldt en vanaf 15 november begint.

Harrods in Londen gewild bij shoppers van luxe. Ⓒ AFP

