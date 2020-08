Winst Wehkamp helft hoger door kostenbesparingen

De genormaliseerde winst steeg met meer dan 50 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 24 miljoen euro. De totale omzet daalde licht met 3 procent naar 640 miljoen. Ook in de eerste drie maanden van het nieuwe boekjaar zette de opwaartse trend zich voort, aldus Wehkamp-directeur Graham Harris. "Door ons te richten op winstgevende productcategorieën zoals wonen, uit te blinken met de juiste assortimentssamenstelling en het bieden van een premium winkelbeleving."

In juni kondigde het bedrijf aan zo'n dertig banen te schrappen op het hoofdkantoor in Zwolle, en zijn twee distributiecentra in Maurik en Zwolle samen te voegen.

Lacent, het bedrijfsonderdeel dat financiële diensten verleent aan klanten van zowel Wehkamp als BCC, zag de omzet van de financiële dienstverlening aan klanten het afgelopen jaar met 13 procent dalen. Dat kwam vooral door de aanscherping van de interne beoordelingsregels voor nieuwe klanten. Tegelijkertijd daalde het aantal klanten met betalingsachterstanden.

Voor het nieuwe boekjaar verwacht Wehkamp opnieuw groei van de omzet en winstgevendheid, met name door de categorieën mode, living, beauty en baby.